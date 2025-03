Bestuurder graafmachine zwaargewond na kantelen voertuig

Op de Voorsterweg in het Gelderse Loenen is woensdagmiddag een graafmachine gekanteld tijdens sloopwerkzaamheden. Daarbij raakte de bestuurder bekneld. Volgens een correspondent ter plaatse gebeurde het ongeluk rond 15.00 uur.

De man zat met zijn been vast in het voertuig. De brandweer moest eraan te pas komen om hem uit zijn benarde positie te bevrijden. Naast de brandweer rukten ook politie, twee ambulances en een traumahelikopter uit voor hulpverlening. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is op dit moment nog niet bekend.

Onduidelijk hoe ongeluk kon gebeuren

Wat er precies fout ging tijdens de werkzaamheden is nog onduidelijk. Mogelijk liep het mis bij het slopen van een gebouw of constructie, maar dat moet nog worden onderzocht.

Door het incident was de Voorsterweg tijdelijk afgesloten voor verkeer. De hulpdiensten bleven enige tijd op locatie voor onderzoek en opruimwerkzaamheden.

Dinsdagavond gebeurde er ook al een ernstig ongeluk in Loenen. Bij een botsing tussen twee voertuigen raakten zes mensen gewond waarvan twee ernstig. De 42-jarige bestuurder van het bestelbusje wordt verdacht van letsel door schuld.