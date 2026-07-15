Brugwachter (44) Julianasluis vervolgd na dodelijk ongeluk waarbij vrouw (58) overleed

Een 58-jarige vrouw kwam begin dit jaar om het leven nadat haar auto bij de Julianasluis in Gouda te water raakte. De brug ging open toen ze daar nog op stond. Het Openbaar Ministerie verwijt een 44-jarige man schuld aan het ongeval in zijn functie als brugwachter. Hij wordt daarom vervolgd voor dood door schuld. Dat meldt Infrasite.

De beslissing volgt nadat de politie het strafrechtelijk onderzoek heeft afgerond en de resultaten aan het Openbaar Ministerie heeft overgedragen. "De verdachte mag de zaak in vrijheid afwachten", aldus een woordvoerder.

Uit het water gehaald

Op 21 januari van dit jaar raakte de vrouw met haar auto te water. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse nadat de melding bij de politie was binnengekomen.

Duikers van de brandweer haalden de vrouw uit het voertuig. Ze werd vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar later aan haar verwondingen.

Wanneer de rechtszaak tegen de brugwachter start, is nog niet bekend.