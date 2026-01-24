Spekgladde wegen zorgen voor ongelukken in noorden

Het was in de nacht van vrijdag op zaterdag oppassen geblazen voor automobilisten in de noordelijke provincies. Daar vonden in die nacht meerdere ongelukken plaats door gladheid op de weg, meldt Rijkswaterstaat. In Groningen en Drenthe is zaterdagmiddag nog steeds code oranje van kracht, voor Friesland geldt inmiddels code geel.

In Drenthe, Friesland en Groningen vonden 's nachts meerdere glijpartijen plaats. Zo belandde op de N31 bij Harlingen in Friesland een vrachtwagen in de berm. Op de N33 in Groningen schoot een busje van de weg, dat tot stilstand kwam tegen een boom.

Bij de ongelukken is voor zover bekend niemand gewond geraakt.

Rustig op de weg

Het is zaterdagochtend rustig op de wegen in het noorden. "Mensen hoeven niet naar hun werk en veel sportwedstrijden zijn afgelast, dus ouders met kinderen hoeven niet de weg op. Dat scheelt enorm”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat is in de nacht van vrijdag op zaterdag al begonnen met het strooien van de rijkswegen. De woordvoerder vermoedt dan ook dat het vooral op binnenwegen waar niet is gestrooid spekglad kan zijn. "Op de plekken waar gestrooid is, voornamelijk de snelwegen, is het prima begaanbaar”, vervolgt de woordvoerder. „Maar voorzichtigheid is nog steeds geboden.”

Oorspronkelijk liep code oranje tot 11.00 uur, maar in Overijssel duurt deze nu tot 12.00 uur, in Drenthe tot 13.00 uur en in Groningen tot 14.00 uur.

Na afloop van code oranje geldt in die drie provincies en Friesland tot zondagochtend code geel.