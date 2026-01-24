Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Spekgladde wegen zorgen voor ongelukken in noorden

Ongeluk

Vandaag, 10:41 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Het was in de nacht van vrijdag op zaterdag oppassen geblazen voor automobilisten in de noordelijke provincies. Daar vonden in die nacht meerdere ongelukken plaats door gladheid op de weg, meldt Rijkswaterstaat. In Groningen en Drenthe is zaterdagmiddag nog steeds code oranje van kracht, voor Friesland geldt inmiddels code geel.

In Drenthe, Friesland en Groningen vonden 's nachts meerdere glijpartijen plaats. Zo belandde op de N31 bij Harlingen in Friesland een vrachtwagen in de berm. Op de N33 in Groningen schoot een busje van de weg, dat tot stilstand kwam tegen een boom.

Bij de ongelukken is voor zover bekend niemand gewond geraakt.

Lees ook:

Groot weercontrast: code oranje in noorden om ijzel, 10 graden in zuiden
Groot weercontrast: code oranje in noorden om ijzel, 10 graden in zuiden

Rustig op de weg

Het is zaterdagochtend rustig op de wegen in het noorden. "Mensen hoeven niet naar hun werk en veel sportwedstrijden zijn afgelast, dus ouders met kinderen hoeven niet de weg op. Dat scheelt enorm”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat is in de nacht van vrijdag op zaterdag al begonnen met het strooien van de rijkswegen. De woordvoerder vermoedt dan ook dat het vooral op binnenwegen waar niet is gestrooid spekglad kan zijn. "Op de plekken waar gestrooid is, voornamelijk de snelwegen, is het prima begaanbaar”, vervolgt de woordvoerder. „Maar voorzichtigheid is nog steeds geboden.”

Oorspronkelijk liep code oranje tot 11.00 uur, maar in Overijssel duurt deze nu tot 12.00 uur, in Drenthe tot 13.00 uur en in Groningen tot 14.00 uur.

Na afloop van code oranje geldt in die drie provincies en Friesland tot zondagochtend code geel. 

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.