Gewonde vrouw (78) bij kerstshow Duiven overleden

De vrouw die donderdagavond gewond raakte na een bezoek aan de kerstshow in Intratuin Duiven, is overleden. Dat meldt de politie vrijdagmiddag. Het gaat om een vrouw van 78 jaar uit Apeldoorn. De politie doet nog steeds onderzoek naar wat er precies gebeurd is.

De hulpdiensten werden donderdag kort na 16.00 uur gealarmeerd voor een ongeval bij het tuincentrum aan de Lithograaf. Er wordt gesproken over een incident, maar de aard ervan is niet bekend. De politie doet daar ook een updates over, meldt ze.

Volgens een omstander is de kerstshow Santafia tijdelijk afgesloten en aangemerkt als plaats delict.