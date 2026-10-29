Kerstshow afgesloten na incident waarbij persoon zwaargewond raakt

Bij een incident in een Intratuin in Duiven is donderdagmiddag een persoon gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten, waaronder ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter, werden opgeroepen. Volgens een omstander gebeurde het incident op de nieuwe kerstafdeling Santafia. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

De hulpdiensten werden kort na 16.00 uur gealarmeerd voor een ongeval bij het tuincentrum aan de Lithograaf. Hulpverleners gingen via het magazijn de winkel binnen en namen daarbij onder meer zichtschermen mee, vertelt een correspondent ter plaatse.

Slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Na enige tijd werd een slachtoffer naar een ambulance gebracht en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Over de aard en ernst van de verwondingen is nog niets bekend.

Volgens een omstander is de kerstshow Santafia tijdelijk afgesloten en aangemerkt als plaats delict. Wat zich precies in de winkel heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk.