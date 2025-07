1 gewonde touringcarongeluk Duitsland nog in ziekenhuis, rest naar huis

Van de vijf mensen die gewond raakten bij een ongeluk met een Nederlandse bus in de Duitse deelstaat Nedersaksen, ligt er nog een man in het ziekenhuis. Zijn situatie is niet levensbedreigend, hij heeft in ieder geval een rib gebroken. Dat meldt Maaike van der Windt, directeur van reisorganisatie De Jong Intra Vakanties.

De man blijft nog in het ziekenhuis. Zijn vrouw, die vrijdagavond al uit het ziekenhuis werd ontslagen, blijft bij hem. De rest van de mensen die in de bus zaten zijn inmiddels onderweg naar huis, inclusief de chauffeur.

Tweeëntwintig mensen uit Nederland waren vrijdagavond onderweg naar huis toen de touringcar van de weg raakte toen de chauffeur onwel werd. Zij keerden terug van een georganiseerde reis naar het Duitse eiland Rügen.

ANP