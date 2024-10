Gevaarlijke capriolen op A50: voetganger rent heen en weer op snelweg

Iemand haalde zaterdagavond wel hele gevaarlijke capriolen uit. De onbekende man of vrouw liep heen en weer over de A50 bij het Gelderse Valburg. Hierdoor is een deel van de snelweg enige tijd afgesloten geweest. Dat meldt De Stentor.

Eerder deze maand kwam een paard nog op de snelweg A20 bij Rotterdam terecht. Ook toen werd de snelweg afgesloten. Gelukkig gebeurde er geen ongelukken (zie bovenstaande video).

De persoon rende over beide rijstroken en zelfs over beide rijbanen, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten aan de krant. Degene klom over de vangrail om ook aan de andere kant van de snelweg te lopen.

Alarm slaan

Automobilisten die het zagen gebeuren, sloegen alarm en schakelden de politie in. De snelwegloper is door agenten meegenomen. Er zijn wonder boven wonder geen ongelukken gebeurd tijdens het incident.

Door de situatie moest een deel van de A50 tijdelijk worden afgesloten. De persoon heeft uiteindelijk drie kwartier over de snelweg gelopen.