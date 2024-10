Gestrand vrachtschip bij Maastricht ligt nog steeds vast

Ook de poging van woensdagavond om het bij Maastricht gestrande vrachtschip los te trekken, is niet gelukt. Laat in de avond is het werk gestaakt.

Het schip ligt nog steeds erg vast en het is niet gelukt er verdere beweging in te krijgen, meldt Rijkswaterstaat. Donderdag onderzoekt Rijkswaterstaat verder hoe het schip is weg te krijgen van de stuw waar het bij ligt.

Het schip botste zaterdag tegen de stuw in Borgharen bij Maastricht, maakte water en zonk. De tweekoppige bemanning bleef ongedeerd. Sindsdien is Rijkswaterstaat bezig om het vrachtschip los te trekken. Zo is het resterende zand eruit gehaald, zijn de luiken van de laadruimte verwijderd, is er een pomp in geplaatst en is er rondom het schip gebaggerd. Dinsdag mislukte ook al een poging om het los te trekken.

