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Meer woningen ontruimd na instorting Zutphen, straten afgesloten

Ongeluk

Vandaag, 21:18

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De gevolgen van de gedeeltelijke instorting van twee historische panden in het centrum van Zutphen zijn groter dan gedacht. Na aanvullend onderzoek zijn nog eens twee woningen uit voorzorg ontruimd. Ook zijn straten afgesloten voor verkeer vanwege zorgen over de stabiliteit van de beschadigde panden.

Zaterdagavond stortte een binnenmuur in van een pand aan de Kolenstraat, waarna delen van twee vloeren en meerdere plafonds naar beneden kwamen. Tien bewoners moesten aanvankelijk hun woning verlaten. Een deel van hen kon later weer terug naar huis. Bij de instorting raakte niemand gewond.

Afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Uit onderzoek blijkt dat trillingen van passerend verkeer mogelijk invloed hebben op de beschadigde constructie. Daarom zijn de Kolenstraat en een deel van de Lange Hofstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Een aannemer moet de gevel van het beschadigde pand stabiliseren om verdere schade te voorkomen. Tot die tijd blijft de omgeving afgesloten. Wanneer de bewoners weer naar huis kunnen, is nog niet duidelijk.

Ook de oorzaak van de instorting is nog onbekend.

Door Redactie Hart van Nederland

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