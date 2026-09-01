Parachutist gered uit boom naast vliegveld Teuge

Waar parachutisten normaal veilig op het grasveld naast vliegveld Teuge landen, liep dat dinsdagmiddag anders. Een parachutist kwam terecht in een boom aan de rand van het landingsgebied, naast de bomenrij die langs het veld staat, meldt een correspondent ter plaatse.

Waarom de parachutist van zijn koers afraakte en uiteindelijk in de boom terechtkwam, is niet duidelijk. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en zette een hoogwerker in om de man te bevrijden. De brandweer moest eerst een aantal takken verwijderen om bij de parachutist te kunnen.

Veilig beneden

Vervolgens kon de parachutist veilig naar beneden worden gebracht. Hij raakte niet gewond. Na de reddingsactie is de man met de auto teruggebracht naar het paracentrum. De brandweer heeft daarna ook de restanten van de parachute uit de boom gehaald.