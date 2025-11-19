Minderjarige jongen omgekomen bij ongeluk met trekker in Putten

In het Gelderse Putten is dinsdag een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een ongeluk met een trekker. De jongen, afkomstig uit Putten, bestuurde het landbouwvoertuig en was volgens de politie in het bezit van het juiste rijbewijs.

Het ongeluk gebeurde op de Nijkerkerstraat. Hoe het precies kon misgaan, wordt nog onderzocht. De bestuurder van de bestelbus is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Weg urenlang dicht

Na het ongeluk werd de drukke Nijkerkerstraat in beide richtingen afgesloten. Verkeersongevallenanalisten van de politie doen ter plaatse onderzoek naar de toedracht.