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Politieagent komt om bij ernstig ongeval met vrachtwagen in Lieren

Ongeluk

Vandaag, 07:44

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Bij een ernstig verkeersongeval in het Gelderse Lieren is vrijdagmiddag een politieagent om het leven gekomen. Even na 13.30 uur botsten een vrachtwagen en een auto op de Kanaal Zuid.

In de nacht van vrijdag op zaterdag maakte de politie bekend dat de inzittenden van de auto collega's waren die in een burgervoertuig reden. "Met grote verslagenheid moeten wij meedelen dat dit onze politiecollega's in een burgervoertuig zijn", laat de politie weten.

Collega zwaargewond

Een andere agent die in het burgervoertuig zat, raakte zwaargewond. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekend.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval en roept getuigen op zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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