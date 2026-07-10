OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dode en zwaargewonde na botsing tussen vrachtwagen en auto in Lieren

Ongeluk

Vandaag, 15:25

Link gekopieerd

Bij een ernstig verkeersongeval op de Kanaal Zuid in het Gelderse Lieren is vrijdagmiddag een persoon om het leven gekomen. Een tweede inzittende raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rond 13.30 uur botste een vrachtwagen op een auto met daarin de twee slachtoffers.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Een van de inzittenden overleed ter plaatse aan de verwondingen. De andere inzittende is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of de chauffeur van de vrachtwagen gewond is geraakt.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.