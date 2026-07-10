Dode en zwaargewonde na botsing tussen vrachtwagen en auto in Lieren

Bij een ernstig verkeersongeval op de Kanaal Zuid in het Gelderse Lieren is vrijdagmiddag een persoon om het leven gekomen. Een tweede inzittende raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rond 13.30 uur botste een vrachtwagen op een auto met daarin de twee slachtoffers.

Een van de inzittenden overleed ter plaatse aan de verwondingen. De andere inzittende is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of de chauffeur van de vrachtwagen gewond is geraakt.