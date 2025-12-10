Fietser (82) overleden bij botsing met auto in Hummelo

Een 82-jarige man uit de gemeente Bronckhorst is dinsdag om het leven gekomen na een aanrijding met een auto in het Gelderse Hummelo. Dat meldt de politie Oost-Nederland woensdag.

De man fietste op de Torenallee toen hij in botsing kwam met een auto, bestuurd door een 50-jarige man uit Winterswijk. Hulpdiensten probeerden de fietser nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Er is niemand aangehouden.