Dodelijk ongeval in Hummelo: fietser overlijdt na botsing met auto

Een fietser is dinsdagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Torenallee in het Gelderse Hummelo, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur.

Volgens de politie botste de fietser daar tegen een auto. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

Hulp mocht niet baten

Hulpverleners kwamen snel ter plaatse. De fietser werd op straat gereanimeerd, terwijl de weg was afgezet zodat de hulpverleners onbelemmerd konden werken. De hulp mocht echter niet meer baten; de fietser overleed aan de gevolgen van het ongeluk.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.