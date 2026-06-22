Jongen op de fiets overleden na ongeval met vrachtwagen in Haalderen

De minderjarige jongen die maandagmiddag zwaargewond raakte bij een botsing met een vrachtwagen in Haalderen, is overleden. Dat meldt de politie maandagavond.

Het ongeval gebeurde rond 15.00 uur op de N839. De jongen kwam daar op zijn fiets in botsing met een vrachtwagen. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Jongen overleden

De politie laat maandagavond weten dat de jongen aan zijn verwondingen is overleden. "We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe", schrijft de politie. De toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht.

De vrachtwagenchauffeur, een 55-jarige man uit Grave, werd na het ongeval aangehouden voor verhoor. Specialisten van Forensische Opsporing Verkeer doen onderzoek naar wat er precies is gebeurd.