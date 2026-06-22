Minderjarige jongen zwaargewond na botsing met vrachtwagen in Haalderen

Een minderjarige jongen is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeval met een vrachtwagen op de N839 in Haalderen (Gelderland). Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor verhoor.

Het ongeval gebeurde iets voor 15.00 uur. Daarbij kwamen de jongen op de fiets en de vrachtwagen met elkaar in botsing. Over de toedracht is nog niets bekend.

De chauffeur is na het ongeval aangehouden voor verhoor. Het gaat om een 55-jarige man uit Grave.

Specialisten van Forensische Opsporing Verkeer zijn ter plaatse gekomen om onderzoek te doen naar het ongeval. De N839 is daarom voorlopig afgesloten. Hoe lang de weg dicht blijft, is nog niet bekend.