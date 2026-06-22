OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Minderjarige jongen zwaargewond na botsing met vrachtwagen in Haalderen

Ongeluk

Vandaag, 18:08

Link gekopieerd

Een minderjarige jongen is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeval met een vrachtwagen op de N839 in Haalderen (Gelderland). Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor verhoor.

Het ongeval gebeurde iets voor 15.00 uur. Daarbij kwamen de jongen op de fiets en de vrachtwagen met elkaar in botsing. Over de toedracht is nog niets bekend.

De chauffeur is na het ongeval aangehouden voor verhoor. Het gaat om een 55-jarige man uit Grave.

Specialisten van Forensische Opsporing Verkeer zijn ter plaatse gekomen om onderzoek te doen naar het ongeval. De N839 is daarom voorlopig afgesloten. Hoe lang de weg dicht blijft, is nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.