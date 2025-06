Jongen (16) verdronken in recreatieplas Gelderse Emst

De jongen die zaterdagmiddag is verdronken in een zwemplas in het Gelderse Emst is een 16-jarige jongen uit Vaassen, heeft de politie bekendgemaakt.

Het slachtoffer was aan het zwemmen met drie anderen in het water aan de Viskweekweg. Zij waarschuwden de hulpdiensten nadat het slachtoffer onder water was verdwenen. Na een uur zoeken werd de jongen gevonden. De politie gaat uit van een ongeval.

