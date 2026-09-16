Familie bevestigt overlijden Ben Saunders (43): 'Nog nooit zo'n pijn ervaren'

Zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Dean maakte dat in de nacht van dinsdag op woensdag bekend via Instagram. "Mijn lieve kleine broertje is vandaag overleden. Ik heb nog nooit zo'n pijn ervaren als ik nu voel."

In het kort Zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Dean maakte het overlijden bekend. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Saunders brak door met The Voice of Holland en won in 2011 als eerste het programma.

Waaraan Saunders is overleden, is niet bekendgemaakt. Volgens verschillende media werd hij dood aangetroffen bij de Rijkerswoerdse Plassen. In en rond het recreatiegebied bij Elst in Gelderland werd dinsdag gezocht naar een 43-jarige man met diverse tatoeages op onder meer zijn hoofd, hals, armen en handen. Die middag werd een lichaam gevonden. De politie sluit een misdrijf uit.

Eerste winnaar van The Voice

Saunders brak eind 2010 door bij het grote publiek dankzij zijn deelname aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Tijdens zijn auditie zong hij Use Somebody van Kings of Leon en koos hij voor het team van Roel van Velzen.

In januari 2011 won Saunders de finale van het populaire talentenprogramma. Daarmee werd hij de allereerste winnaar van The Voice of Holland.