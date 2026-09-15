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Grote zorgen om Ben Saunders na vondst lichaam bij Rijkerswoerdse Plassen

BN'ers

Vandaag, 16:59

Er zijn grote zorgen om zanger Ben Saunders nadat dinsdagochtend een overleden persoon is gevonden bij de Rijkerswoerdse Plassen tussen Elst en Arnhem. Geëmotioneerde familieleden en vrienden van de zanger zijn naar de locatie gekomen, meldt Shownieuws.

Onder de aanwezigen zijn ook vrienden uit de motorwereld. Zij zouden eerder tegen De Telegraaf hebben gezegd dat ze vrezen dat het om Ben gaat. De politie heeft de identiteit van de overleden persoon nog niet officieel vastgesteld.

Signalement verspreid

Via Burgernet werd dinsdagochtend een signalement gedeeld van een vermiste 43-jarige man. Hij heeft onder meer een baard en meerdere tatoeages op zijn hoofd en hals.

Winnaar van The Voice

Saunders werd bij het grote publiek bekend toen hij in 2011 de eerste editie van The Voice of Holland won. Hij zong daar tijdens zijn blind audition het nummer Use Somebody.

Door Redactie Hart van Nederland
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