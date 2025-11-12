Porsche rijdt pui van winkel in, veel schade tot gevolg

De bestuurder van een Porsche is in de pui van een winkelpand in Didam, Gelderland terecht gekomen. De etalage van de desbetreffende winkel heeft flink wat schade opgelopen.

Volgens De Gelderlander zou de bestuurder willen parkeren, maar trapte hij per ongeluk niet de rem in maar het gaspedaal waardoor de auto naar voren schoot. De auto is ook beschadigd geraakt, de bestuurder bleef wel ongedeerd.