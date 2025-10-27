Lamborghini van drie ton in de kreukels bij crash in Lelystad

Op de Oostranddreef in Lelystad is maandagavond een peperdure Lamborghini van ruim 300.000 euro betrokken geraakt bij een aanrijding met een BMW.

De botsing gebeurde rond 18.05 uur op de kruising met de Larserdreef. De Lamborghini, pas vier maanden oud, raakte flink beschadigd. De andere auto, een nieuwe BMW van ongeveer 50.000 euro, liep vooral schade op aan de voorkant. Beide bestuurders kwamen met de schrik vrij.

Door het ongeval stond het verkeer op de Oostranddreef enige tijd vast. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren