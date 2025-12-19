Volg Hart van Nederland
Agent vervolgd voor dood arrestant die verkeerde medicatie kreeg

Ongeluk

Vandaag, 11:33

Een politieman in Arnhem wordt vervolgd voor het overlijden van een arrestant in juni. De opgepakte man had de verkeerde medicijnen gekregen en stierf daaraan. De politieman die deze medicatie aan hem gaf, heeft niet genoeg gedaan om te controleren dat de middelen bij de juiste persoon kwamen, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. De verdenking luidt dood door schuld.

De arrestant verbleef in een cel van het politiebureau aan de Beekstraat in Arnhem, toen hij op 8 juni dit jaar met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. De man had medicatie gekregen die voor een andere arrestant was bedoeld. Drie dagen later overleed hij in een ziekenhuis. Een deskundige heeft vastgesteld dat de verkeerde medicijnen de doodsoorzaak waren.

De Rijksrecherche concludeert dat de politieman had kunnen weten dat de medicatie niet voor deze arrestant was bedoeld. Ook heeft hij onvoldoende gedaan om te checken of hij het medicijn aan de juiste persoon gaf.

