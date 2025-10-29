Zwembad en fitnessclub in Apeldoorn ontruimd na vrijgekomen chloorgas

Fitnessclub Pellikaan in Apeldoorn is ontruimd, omdat bij een ongeval chloorgas is vrijgekomen, meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Een woordvoerder zegt dat dit is gebeurd bij het zwembad van de fitnesslocatie aan de Frankenlaan, waar zowel chloor als zwavel wordt gebruikt. Het incident is volgens hem "onder controle, maar heeft de mogelijkheid dat er iets gevaarlijks ontstaat".

Zo'n veertig mensen hebben het pand verlaten. De woordvoerder die inmiddels bij Club Pellikaan staat, zegt dat buiten een ongevaarlijke zwembadlucht is te ruiken. Binnen onderzoekt de brandweer of daar gevaar is en ook rondom het pand worden metingen gedaan.

Chloorgas is giftig en kan leiden tot ademhalingsproblemen, maar "dat is alleen als je er met de neus bovenop staat en het in hoge concentraties vrij zou komen", aldus de woordvoerder.

In een NL-Alert aan mensen in een straal van 500 meter om de club is geadviseerd bij overlast ramen en deuren te sluiten en gebouwventilatie uit te zetten. Gevraagd wordt niet naar de club te komen.