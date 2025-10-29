Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zwembad en fitnessclub in Apeldoorn ontruimd na vrijgekomen chloorgas

Ongeluk

Vandaag, 16:41 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Fitnessclub Pellikaan in Apeldoorn is ontruimd, omdat bij een ongeval chloorgas is vrijgekomen, meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Een woordvoerder zegt dat dit is gebeurd bij het zwembad van de fitnesslocatie aan de Frankenlaan, waar zowel chloor als zwavel wordt gebruikt. Het incident is volgens hem "onder controle, maar heeft de mogelijkheid dat er iets gevaarlijks ontstaat".

Zo'n veertig mensen hebben het pand verlaten. De woordvoerder die inmiddels bij Club Pellikaan staat, zegt dat buiten een ongevaarlijke zwembadlucht is te ruiken. Binnen onderzoekt de brandweer of daar gevaar is en ook rondom het pand worden metingen gedaan.

Chloorgas is giftig en kan leiden tot ademhalingsproblemen, maar "dat is alleen als je er met de neus bovenop staat en het in hoge concentraties vrij zou komen", aldus de woordvoerder.

In een NL-Alert aan mensen in een straal van 500 meter om de club is geadviseerd bij overlast ramen en deuren te sluiten en gebouwventilatie uit te zetten. Gevraagd wordt niet naar de club te komen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Meerdere gewonden in De Lier door lek met verdund chloor
Meerdere gewonden in De Lier door lek met verdund chloor
Meerdere mensen onwel in zwembad Amsterdam, geen oorzaak gevonden
Meerdere mensen onwel in zwembad Amsterdam, geen oorzaak gevonden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.