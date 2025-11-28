Auto zakt weg in sinkhole na gebroken waterleiding

Een onaangename verrassing voor bewoners van de Laan van Orden in Apeldoorn. Toen zij vrijdagochtend wakker werden, stond de hele straat onder water. Ook bleek dat een van de geparkeerde auto's deels in een zinkgat was weggezakt. Er moest een berger aan te pas komen om de auto uit het gat te takelen.

Duizenden liters water stroomden door de straat en spoelden daarbij ook het zand onder een oprit weg. Precies op die plek stond een auto geparkeerd, waarvan de achterkant door het wegzakkende zand in het gat verdween.

Beeld: SPS Media

Volgens waterbedrijf Vitens ontstond het lek rond 6.30 uur. Rond 10.00 uur was het lek gedicht, waarna monteurs begonnen met de reparatie van de schade. Vitens verwacht dat het probleem rond 15.00 uur volledig is opgelost. Tot die tijd kunnen bewoners van de Laan van Orden en omliggende straten te maken hebben met lage waterdruk of bruin water. Een aantal huishoudens zit zelfs helemaal zonder water.

Hoe de leiding kon scheuren, wordt nog onderzocht.

Beeld: SPS Media