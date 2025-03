Gekantelde gierwagen lekt liters en liters mest bij Schildwolde

Door een nog onbekende oorzaak raakte zaterdagmiddag een gierwagen van de weg op de N387 bij het Groningse Schildwolde. De trailer kantelde en daardoor lekt honderden liters mest in de berm.

Het zou gaan om een eenzijdig ongeval. Hulpdiensten werden rond 13.20 uur met spoed opgeroepen. De vrachtwagenchauffeur is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De weg is volledig afgesloten, waarbij het verkeer in beide richtingen is omgeleid.