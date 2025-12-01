Volg Hart van Nederland
Vrouw (31) overlijdt na ongeval in Zweins, vrouw (32) en drie kinderen gewond

Ongeluk

Vandaag, 09:46 - Update: Vandaag, 10:02

Het dodelijke slachtoffer van het verkeersongeval op de A31 bij het Friese dorp Zweins van zondag is een 31-jarige vrouw uit Leeuwarden. Dat meldt de politie maandag. Ze overleed ter plekke.

Bij het ongeluk kwam een auto met vijf mensen erin rond 12.00 uur in het water terecht. In voertuig zaten drie kinderen uit Leeuwarden en Opmeer. Zij werden behandeld door het ambulancepersoneel. De vijfde inzittende raakte zwaargewond, het gaat om een 32-jarige vrouw uit Opmeer.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

1 van 5 slachtoffers ongeluk A31 overleden
1 van 5 slachtoffers ongeluk A31 overleden

