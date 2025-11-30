Volg Hart van Nederland
1 van 5 slachtoffers ongeluk A31 overleden

Ongeluk

Vandaag, 17:49 - Update: Vandaag, 18:05

Een van de gewonde slachtoffers bij een verkeersongeluk bij het Friese Zweins in de gemeente Waadhoeke is overleden. Zondag raakte rond 12.00 een auto te water vanaf de A31. Vijf mensen raakten gewond.

'Hulpverlening heeft voor één van de zwaargewonde slachtoffers niet meer mogen baten', zegt de Friese politie zondag einde middag op X. 'Deze persoon is op de plek van het ongeval overleden. Het andere zwaargewonde slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.'

In het voertuig zaten vijf personen. Naast de overleden en een zwaargewonde, moesten drie anderen worden behandeld door ambulancepersoneel.

Door Redactie Hart van Nederland

