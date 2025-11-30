Vijf gewonden bij te water geraakte auto op A31

Ongeluk
Vandaag, 14:10 - Update: 2 uur geleden
Op de A31 bij het Friese Zweins in de gemeente Waadhoeke is rond 12.00 uur een auto te water geraakt. In het voertuig zaten vijf personen, waarvan er twee zeer ernstig gewond zijn geraakt, meldt de politie.
De overige drie inzittenden worden ook behandeld door ambulancepersoneel. Rijkswaterstaat meldt dat de weg tussen Dronrijp en Franeker in beide richtingen is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de A7 en A32.
