Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

69-jarige vrouw overleden bij ongeluk op Friese wateren, schipper aangehouden

Ongeluk

Vandaag, 09:52

Link gekopieerd

Een 69-jarige vrouw is maandagmiddag overleden bij een botsing tussen een motorboot en een binnenschip nabij het Friese Warten. Een 76-jarige man is ter controle naar het ziekenhuis gebracht, dat meldt de politie op X. De twee slachtoffers komen uit het Duitse Gelsenkirchen.

Maandagmiddag rond 14.30 uur kregen de hulpdiensten een melding van de aanvaring. Op beelden is te zien dat de motorboot ondersteboven ligt. De brandweer heeft met duikers de personen uit het water gehaald.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Aanhouding

De schipper van het binnenvaartschip werd na het ongeluk aangehouden om een verklaring af te leggen. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren.

Lees ook

Aanvaring tussen vrachtschip en motorboot in Fries dorp: reddingsactie gestart
Aanvaring tussen vrachtschip en motorboot in Fries dorp: reddingsactie gestart

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.