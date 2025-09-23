69-jarige vrouw overleden bij ongeluk op Friese wateren, schipper aangehouden

Een 69-jarige vrouw is maandagmiddag overleden bij een botsing tussen een motorboot en een binnenschip nabij het Friese Warten. Een 76-jarige man is ter controle naar het ziekenhuis gebracht, dat meldt de politie op X. De twee slachtoffers komen uit het Duitse Gelsenkirchen.

Maandagmiddag rond 14.30 uur kregen de hulpdiensten een melding van de aanvaring. Op beelden is te zien dat de motorboot ondersteboven ligt. De brandweer heeft met duikers de personen uit het water gehaald.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Aanhouding

De schipper van het binnenvaartschip werd na het ongeluk aangehouden om een verklaring af te leggen. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren.