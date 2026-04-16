Lijnbus raakt te water in Terherne, meerdere gewonden

Ongeluk

Vandaag, 10:14

In het Friese Terherne is donderdagochtend een lijnbus te water geraakt. Het ongeluk gebeurde langs de Utbuorren. De hulpdiensten kregen rond 08.00 uur een melding en rukten massaal uit.

Bij het ongeluk zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens omstanders gaat het om ongeveer acht personen, zo meldt een correspondent ter plaatse. De gewonden zijn opgevangen in een andere bus en in ambulances.

Bergen duurt lang

Er werden drie ambulances ingezet. Ook de brandweer kwam ter plaatse, maar is inmiddels vertrokken. De bus ligt nog in het water en de berging zal nog enige tijd in beslag nemen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Lijnbus vliegt in brand tijdens rit op A58 in Nieuw- en Sint Joosland
Lijnbus vliegt in brand tijdens rit op A58 in Nieuw- en Sint Joosland
Lijnbus belandt in het water in Zwaag
Lijnbus belandt in het water in Zwaag

