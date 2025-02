Lijnbus vliegt in brand tijdens rit op A58 in Nieuw- en Sint Joosland

Een lijnbus van Connexxion is donderdagmiddag onderweg spontaan in brand gevlogen. De bus vatte vlam toen die over de A58 bij het Zeeuwse Nieuw- en Sint Joosland reed.

R ond 14.45 uur brak de brand uit achter in de bus. Het voertuig reed op dat moment bij knooppunt De Roode Leeuw, ter hoogte van het viaduct bij de oprit naar de N57. Het vuur breidde zich meteen uit.

De brandweer kwam snel ter plaatse. Blusvoertuigen uit Arnemuiden en Middelburg en een waterwagen van de brandweer Oost-Souburg werden opgeroepen om te blussen. Helaas kon de brandweer niet voorkomen dat de bus grotendeels uitbrandde.

Chauffeur

Er zaten op het moment dat de brand uitbrak geen passagiers in de bus, enkel de chauffeur, aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Zeeland tegen Hart van Nederland. De chauffeur kon op tijd aan de vlammen ontkomen. De A58 was enige tijd afgesloten in beide richtingen.

Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend. Volgens een getuige begon de brand achter in de bus waar net een nieuwe motor in was geplaatst. De bus zou bezig zijn met een testrit, aldus een correspondent ter plaatse.