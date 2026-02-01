Ooggetuige ziet fatale aanrijding N31 gebeuren: 'Slachtoffer sprong voor politiewagen'

Terwijl er op de N31 bij Leeuwarden nog volop onderzoek wordt gedaan naar de fatale aanrijding waarbij een politieauto betrokken was, doet een ooggetuige zijn verhaal. Bij het ongeval in de nacht van zaterdag op zondag kwam een man om het leven nadat hij werd aangereden door een politieauto. De politie wil, zolang het onderzoek loopt, niets zeggen over wat er precies is gebeurd.

Volgens de politie kwam rond 04.45 uur de melding binnen. Het slachtoffer overleed ter plekke, nog voordat een ambulance arriveerde. Hulp mocht niet meer baten. Ambulancepersoneel heeft later nog de betrokken agenten gecontroleerd op mogelijke verwondingen.

Enorme knal en een auto tegen de vangrail

Waldnet sprak met een getuige die rond 04.40 uur over de Harlingerstraatweg reed. Hij zegt een enorme knal te hebben gehoord en zag een zwarte auto die tegen de vangrail was gebotst, in de richting van Drachten. "De bestuurder lag met zijn hoofd op het stuur", vertelt hij. Vanaf een viaduct kon hij het ongeval goed overzien.

Terwijl de getuige met de alarmcentrale belde, zag hij dat de man via de bijrijderskant uit de auto stapte. Even later ging het slachtoffer op de vangrail staan. Op dat moment naderde een politieauto aan de andere kant van de weg, rijdend in de richting van Harlingen.

Volgens de getuige reed de politieauto zonder zwaailichten. Hij zegt te hebben gezien dat de man over de vangrail klom en vervolgens voor de politieauto sprong. Mogelijk waren de agenten nog niet op de hoogte van het eerdere ongeval, omdat dit kort na de melding gebeurde, concludeert Waldnet.

Onderzoek nog in volle gang

Vanwege de betrokkenheid van een politieauto is de Rijksrecherche een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. De politie laat weten nog niets te kunnen zeggen over wat er is gebeurd, behalve dat de betrokken agenten voorlopig geen verdachte zijn in het onderzoek.

In verband met het onderzoek werd de N31 bij Leeuwarden enige tijd in beide richtingen afgesloten.