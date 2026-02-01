Man overlijdt na aanrijding met politiewagen op N31 bij Leeuwarden

Bij een ernstig ongeval op de N31 bij Leeuwarden is in de nacht van zaterdag op zondag een man om het leven gekomen. Bij het incident was een politieauto betrokken, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 04.45 uur ter hoogte van Leeuwarden.

Volgens een correspondent ter plaatse was het slachtoffer eerder met zijn auto tegen een vangrail gebotst. Terwijl hij buiten zijn voertuig stond en wachtte op de hulpdiensten, zou hij zijn aangereden door een politiewagen. De politie kan deze lezing nog niet bevestigen.

Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te behandelen, maar dat mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke. Op beelden is te zien dat de betrokken politieauto zwaar beschadigd is geraakt. Ook ligt de weg bezaaid met brokstukken.

De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden wordt zondagochtend voortgezet, laat de politie weten.

N31 volledig afgesloten

De N31 is in beide richtingen afgesloten vanwege het politieonderzoek. Verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met vertragingen. Hoe lang de weg nog dicht blijft, is niet bekend.