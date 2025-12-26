Volg Hart van Nederland
Drachten heeft weer water, grote storing is opgelost

Vandaag, 11:49

De storing in de watervoorziening in Drachten is voorbij. Waterbedrijf Vitens voert de druk geleidelijk weer op, zodat overal weer water uit de kraan komt, zegt een woordvoerder. Een grote waterstoring hield sinds de vroege ochtend een groot deel van de regio droog.

Vrijdagochtend vroeg ontstond een breuk in een hoofdleiding bij de Noorderhogeweg. Daardoor kwamen duizenden mensen in Drachten en omliggende dorpen zonder water te zitten. Alleen het ziekenhuis Nij Smellinghe bleef buiten schot, dankzij de eigen noodvoorziening.

In de supermarkten in de Friese plaats ontstond een run op flessenwater, waardoor de schappen snel leeg waren, zag een correspondent ter plaatse. Over de oorzaak van de breuk is volgens Vitens niets bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Drachten en omliggende dorpen zonder water door leidingbreuk
