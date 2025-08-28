'Dochter redt verlamde vader in scootmobiel uit het water in Drachten'

Het was flink schrikken donderdag voor een man op leeftijd in een scootmobiel. Hij belandde in het Friese Drachten door een uitwijkende manoeuvre met scootmobiel en al in het water. Volgens een correspondent ter plaatse was de man verlamd en heeft zijn dochter hem uit het water gered. De man is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie aan Hart van Nederland.

De man zou samen met zijn dochter onderweg zijn geweest naar haar woning, toen het langs de Berglaan opeens misging. De stoep waarop ze zich bevonden, werd plots smaller. Toen de man ook nog eens moest uitwijken voor een lantaarnpaal, zou de bestuurder in de berm zijn beland en zo het water in zijn gerold. Zijn dochter twijfelde geen seconde en sprong er gelijk achteraan, aldus de correspondent.

Kopje onder

De man zat nog in zijn scootmobiel toen hij kopje onder ging. Een aantal jongeren die het voorval hadden zien gebeuren, sloegen alarm en belden de hulpdiensten, terwijl de dochter met behulp van een omstander haar vader boven water hield.

De politie kwam ter plaatse en slaagde er samen met omstanders in om de man uit het water te trekken. Omdat hij tijdens zijn val kopje onder is gegaan, is hij uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht voor nader onderzoek. Zijn dochter kwam er met de schrik vanaf. De scootmobiel is later door de brandweer uit het water gevist.