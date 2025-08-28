Floriaan redt oudere man uit het water in Zutphen: 'Hij was in de war'

Een oudere man is woensdagmiddag in Zutphen te water geraakt. De man trapte per ongeluk het gaspedaal in tijdens het keren en schoot het water in. Gelukkig was er een voorbijganger die het zag gebeuren. Floriaan sprong in het water en hielp hem eruit.

Floriaan liep op straat toen hij een vrouw om hulp hoorde roepen. "Zij was al uit de auto gegaan om haar man te helpen keren. Dat ging dus niet goed", vertelt hij. "Toen zag ik dat de auto in het water lag en heb ik mij geen moment bedacht." Floriaan trekt zijn kleding uit en is springt in het water om te voorkomen dat de man onder water zou komen.

'In de war'

"Hij was best wel in de war ervan, dus hebben we even in het water gewacht tot de hulpdiensten er waren. Hij had eerst even wat weerstand om mee te werken, maar uiteindelijk zijn we eruit gekomen", blikt Floriaan terug. Daarna helpt hij ook nog de brandweer. De oudere man is met een hoogwerker, met daaraan een brandcard bevestigt uit het water getakeld.

De man is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis