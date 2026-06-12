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Wadlooptocht eindigt in reddingsactie: tien mensen uit water gehaald

Ongeluk

Vandaag, 17:06

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Tien wadlopers zijn vrijdagmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden zij tot hun middel in het water. Een helikopter heeft alle tien naar Ameland gebracht.

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De groep is vervolgens opgevangen in een boothuis van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in Nes. Daar konden de wadlopers opwarmen. Volgens de veiligheidsregio waren zij vermoeid en hadden zij het koud. Onder de groep bevond zich ook een gids.

Vorige maand moest ook al een groep wadlopers worden gered bij Ameland. Half mei werden toen 28 lopers en vier gidsen gered. De beelden daarvan zie je in de video hierboven.

Onstuimig weer

Het is niet duidelijk waardoor de wadlopers in de problemen kwamen. Wel was het volgens de woordvoerder onstuimig weer en stond er veel wind. Mogelijk speelde dat een rol bij het incident.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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