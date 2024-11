Flitscamera bij gevaarlijke overgang Baarn omver gereden door gladheid

Een flitscamera bij de spoorwegovergang aan de Torenlaan in Baarn is dinsdagochtend omver gereden. De plek staat bekend als een gevaarlijke overgang, zeker in de bocht waar het bij nachtvorst spekglad wordt.

Volgens ProRail is de camera pas een paar maanden geleden geplaatst om hardrijders aan te pakken. Maar dinsdagochtend liep het mis: door de gladheid schoten meerdere auto’s van de weg, blijkt uit sporen in de berm.

ProRail laat weten dat de beschadigde camera snel wordt vervangen.

