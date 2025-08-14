Terug

Man (26) op fatbike overleden na verkeersongeluk in Emmeloord

Vandaag, 21:23

Een 26-jarige man is donderdagmiddag overleden door een verkeersongeluk in Emmeloord, meldt de politie. Hij reed op een fatbike en botste met een auto. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur bij een fietsoversteekplaats. De 26-jarige man op de fatbike kwam in botsing met een personenauto. Een traumahelikopter werd ook opgeroepen. Die landde langs de N50 bij Zalk om het ambulancepersoneel te ondersteunen. De bestuurster van de auto is met de schrik vrijgekomen. De man is toen zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed aan zijn verwondingen.

De Muntweg was in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

