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Doorrijder dodelijk ongeluk Biddinghuizen meldt zich bij politie

Ongeluk

Vandaag, 14:51

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Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk ongeluk zaterdagavond bij die plaats. Hierbij kwam een fietser, een man van 32 jaar, om het leven.

De 49-jarige is opgepakt en zal worden verhoord. Zijn voertuig, een bestelauto, zal worden onderzocht.

Doorgereden

De politie kreeg zaterdag rond 23.30 uur een melding dat een fietser spookrijdend en zonder licht reed op de Biddingringweg richting Biddinghuizen. Nog voordat agenten iets konden doen, kwam de melding van het ongeluk binnen. De bestuurder van het voertuig dat de fietser had aangereden, was doorgereden "zonder zich om het slachtoffer te bekommeren", zei de politie eerder.

Door ANP

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