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Fietser dood gevonden langs weg in Biddinghuizen, bestuurder spoorloos

Ongeluk

Vandaag, 10:45

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Een fietser is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N305 (Biddingringweg) bij Biddinghuizen. De politie zoekt een bestuurder die na de aanrijding zou zijn doorgereden, meldt een woordvoerder aan Hart van Nederland.

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Rond 23.30 uur werd het lichaam van het slachtoffer aangetroffen in de berm langs de weg. Al snel bleek dat de fietser betrokken was geweest bij een aanrijding met een voertuig. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen.

Politie zoekt bestuurder

Volgens de eerste informatie heeft de bestuurder van het betrokken voertuig de plaats van het ongeval verlaten. De politie laat weten dat mogelijk een wit bestelbusje betrokken is geweest bij de aanrijding.

"Voor nu weten we nog niet veel, behalve dat het wellicht om een wit bestelbusje zou gaan dat na het ongeval is doorgereden", aldus de woordvoerder. Verkeersongevallenanalisten hebben zaterdagavond en in de nacht onderzoek gedaan op de locatie.

Camerabeelden en getuigen

De politie is een onderzoek gestart naar wat er precies is gebeurd. Ze hoopt daarbij met camerabeelden en verklaringen van getuigen te achterhalen wie de bestuurder van het voertuig was.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

Vanwege het onderzoek was de N305 afgesloten voor verkeer.

Door Redactie Hart van Nederland

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