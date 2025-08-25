Fietsster (72) uit Venlo overleden na ongeluk in Belfeld

De 72-jarige vrouw die op 13 augustus zwaargewond raakte bij een ongeluk in Belfeld (Noord-Limburg), is aan haar verwondingen overleden. Dat laat de politie weten. Het slachtoffer kwam uit Venlo.

Het ongeluk gebeurde die ochtend op de Rijksweg Zuid. Twee fietsers kwamen daar in botsing met een auto. Zowel de twee fietsers als de automobilist raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Voor de vrouw uit Venlo is dat uiteindelijk fataal afgelopen.

Na de aanrijding werd de weg tijdelijk afgesloten voor verkeer. Hulpdiensten waren massaal aanwezig en de politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.