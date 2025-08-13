Fietsers ernstig gewond na aanrijding in Belfeld, ook automobilist naar ziekenhuis

In het Limburgse Belfeld zijn woensdagochtend twee fietsers ernstig gewond geraakt na een botsing met een auto. Dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde op de Rijksweg Zuid, waar hulpdiensten massaal ter plaatse kwamen.

Volgens de politie zijn zowel de twee fietsers als de automobilist met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De weg waar het ongeval plaatsvond was tijdelijk afgesloten. De politie doet ter plekke onderzoek naar hoe de aanrijding kon gebeuren. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt.