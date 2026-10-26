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Slachtoffer omgevallen boom Amsterdam is 38-jarige man

Ongeluk

Vandaag, 10:27

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De fietser die zondagmiddag om het leven kwam door een omgevallen boom op de Sloterweg in Amsterdam, is een 38-jarige man uit de stad. Dat meldt de politie maandag op Instagram. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

De politie kreeg zondag aan het einde van de middag een melding dat er iemand onder een omgevallen boom lag op de Sloterweg in stadsdeel Nieuw-West. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen.

Onderzoek naar ongeluk

Het ongeluk gebeurde tijdens storm Boelo, die zondag over Nederland trok en op verschillende plekken voor omgevallen bomen en stormschade zorgde.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.

Door Redactie Hart van Nederland

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