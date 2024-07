'Fanatieke medewerker McDonald’s zit met vinger vast in grill'

Een fanatieke medewerker van de McDonald’s in Enschede is maandag iets te ijverig geweest met het bakken van de hamburgers. De medewerker kwam namelijk met zijn vinger vast te zitten in de grill, meldt Tubantia.

De hulpdiensten zijn maandagmiddag druk in de weer geweest om de medewerker te bevrijden. Ook de brandweer werd opgeroepen om hierbij te assisteren.

Uiteindelijk lukte het om de medewerker te verlossen van de grill, waarna het ambulancepersoneel nazorg leverde. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog onduidelijk.