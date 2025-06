Explosie in elektriciteitskast NS-trein bij Castricum kwam door kapot onderdeel

De ontploffing in een elektriciteitskast in een NS-trein bij Castricum werd veroorzaakt door een defect "specifiek type condensator in de installatie van de trein", meldt de NS. Volgens de spoorvervoerder is het voor het eerst dat zoiets is gebeurd en is de kans op herhaling klein. Wel voert de NS bij alle treinen met hetzelfde type condensator uit voorzorg extra inspecties uit. Om hoeveel treinen het gaat, wordt nog geïnventariseerd, aldus een woordvoerder.

Bij de ontploffing op zondagavond raakte iemand gewond doordat een deel van een wand wegsprong. Ongeveer 650 reizigers werden geëvacueerd. Zij zijn in een evacuatietrein naar Alkmaar gebracht. De NS zegt te betreuren dat het incident heeft kunnen gebeuren.

ANP