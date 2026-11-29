Bij een ernstig verkeersongeluk op de N381 bij Eursinge zijn zondagmiddag drie personen om het leven gekomen, een vierde persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Een taxi en een personenauto botsten frontaal op elkaar. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de weg is volledig afgesloten.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur. Door de harde klap belandde een van de voertuigen in de berm. Beide auto's zijn zwaar beschadigd en het wegdek ligt bezaaid met brokstukken. De brandweer heeft een van de slachtoffers uit een voertuig moeten bevrijden.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Volgens de ANWB blijft de N381 naar verwachting nog enkele uren in beide richtingen afgesloten tussen Beilen en Westerbork .