Bestuurder naar ziekenhuis na crash tussen vrachtwagen en auto op N381

Een ernstig verkeersongeval op de N381 bij Beilen. Daar is een auto op een vrachtwagen geknald, waarna de auto op de zijkant terecht is gekomen. De bestuurder is afgevoerd naar het ziekenhuis. Op de plek des onheils waren veel hulpdiensten aanwezig, de weg ligt bezaaid met brokstukken.

Onder meer het Mobiel Medisch Team (MMT) werd ingezet om medische assistentie te verlenen. Rond de auto werden zichtschermen geplaatst terwijl de hulpverlening bezig was. Onder begeleiding van een arts is het slachtoffer, dat uit de auto kon worden gehaald, afgevoerd naar het ziekenhuis.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend, de politie is volop bezig met onderzoek.