Duwbak van schip gezonken in Maas bij Maastricht: vaarverkeer stilgelegd

Op de Maas bij Maastricht is dinsdagochtend rond 07.45 uur een geladen duwbak losgeraakt en gezonken. De duwbak, gevuld met kalksteen, was vermoedelijk gekoppeld aan een duwschip dat onderweg was van Maastricht naar Stein, meldt L1 dinsdag.

Door de sterke stroming dreigde het schip tegen de stuw bij Borgharen te botsen. De schipper kon dit voorkomen door richting de wal en het Julianakanaal te sturen. Hoewel het schip zelf onbeschadigd bleef, schoot de duwbak los en kwam op zijn zijkant in de Maas terecht.

Een deel van de kalksteen is in het water terechtgekomen. Volgens Rijkswaterstaat vormt dit geen gevaar voor de omgeving, omdat er geen gevaarlijke stoffen in de lading zitten. Het vaarverkeer tussen Ternaaien en Limmel is volledig stilgelegd.

Hulpdiensten onderzoeken berging

De schipper en matroos wisten ongedeerd aan wal te komen. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en Rijkswaterstaat, zijn ter plaatse om de situatie te onderzoeken. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de gezonken duwbak te bergen.